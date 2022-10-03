‘NASA Space Apps Challenge’ etkinliğine yoğun ilgi 

Elazığ Belediyesi organizasyonu ve ev sahipliğinde düzenlenen "NASA Space Apps Challenge" etkinliği yoğun ilgi gördü.

Çevre sorunlarının çözülmesi ve uzay teknolojilerinde ilerleme kaydedilmesi gibi konularda yeni fikirlerin üretildiği "NASA Apps Challenge" etkinliği Elazığ Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleşti. Bu yıl 4. kez Elazığ Belediyesi Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe çok sayıda öğrenci katıldı. Öğrenciler etkinlikte, uzay yolculuğu, bilgi, risk hesaplama, yapay zeka-makine öğrenimi gibi birçok kategoride çözümler üretti.

Uzaya ve bilime ilgi duyan gençlerin bir araya geldiğini belirten Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, "NASA'nın dünya çapında organize ettiği "NASA Space Apps Challenge" etkinliğini Elazığ'da gerçekleştiriyoruz. Bu organizasyonu Elazığ Belediyemizin ev sahipliğinde Fırat Üniversitesi öğrenci grupları ile birlikte çalışarak sürdürüyoruz. NASA tarafından organize edilen etkinliğe 2 günlük süreç içerisinde 130'a yakın öğrenci katıldı. Etkinlikte; dünya meselelerine, uzay konularına, gündem oluşturacak meselelere çözüm bulabilmek amaçlanıyor. Etkinlik; bilim, sanat, eğitim ve kültürel alanlarda vatandaşların gelişimlerine katkı sağlayacak" dedi.

NASA Space Apps Challenge Elazığ Organizatörü Sabri Özgülban, "NASA Space Apps Challenge tüm dünyada eş zamanlı olarak düzenlenen global bir etkinlik. Bu etkinlik Elazığ ile beraber Türkiye'de 10 şehirde düzenlenmekte. NASA Space Apps Challenge etkinliğimizi Elazığ'da 4. kez düzenliyoruz. Yarışmacılarımız 48 saat boyunca NASA'nın bize gönderdiği 14 kategoride challenge üzerinde çözüm üretecekler. Bu etkinliği düzenlerken bize katkıda bulunan, desteklerini esirgemeyen Elazığ Belediye Başkanımız Sayın Şahin Şerifoğulları'na ve üniversitemizdeki katılımcı arkadaşlarımıza teşekkür ederiz” diye konuştu.