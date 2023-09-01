Nakliye kamyonu ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Malatya’nın Doğanşehir İlçesinde iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Malatya’nın Doğanşehir İlçesinde iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.Kaza, 12.45 sıralarında Doğanşehir ilçesine bağlı Sürgü Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sürgü Mahallesi istikametine seyir halinde olan M.Ç. (44) idaresindeki 01 FJE 011 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen S.H.G. (28) yönetimindeki 34 FFT 672 plakalı nakliye kamyonu kafa kafaya çarpıştı. Kazada, M.Ç.,E.Ç.,İ.İ.Ç.,S.S.G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.