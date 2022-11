‘Mutlaka Karaçor Köprüsünü yapacağız!’ 

Saadet Partisi İl Yönetimi Karaçor nahiyesinin muhtarları ile buluştu.

Saadet Partisi İl Başkanı Abdullah Akın ve yönetim kurulu üyeleri, Karaçor Osmanağa köyünde Karaçor nahiyesinin muhtarları ile buluştu.

Toplantıya birçok muhtarın katılımının yanı sıra, Karaçor Muhtarlar Derneği Başkanı Mevlüt Yıldız katılarak 36 köyün adına İl Başkanını Akın’a sorunlarını ifade ettiler.

İl Başkanı Akın sorunları dinleyerek, Elazığ’dan milletvekili çıkarmaları durumunda ilk işlerinin Karaçor Osmanağa köyü ile Güzel Yalı(Elemi) köyü arasına köprü yapacaklarını ifade etti.

Saadet Partisi İl Başkanı Abdullah Akın; “Muhtarlarım, Karaçor nahiyemizin problemlerini ifade ettiler ve hiç birini atlamadan hepsini dikkatle not aldım. Karaçor bölgemiz gerçekten çok önemli bir bölgedir. Buradan Elazığ, Bingöl, Tunceli, Diyarbakır’a sebze gidiyor. Toprağı çok güçlü. Ama gel gelelim bu toprakların %10’u bile sulanamıyor. Elektrik maliyetleri yüksek, sulama göletleri yok. Su kenarında ama sulama yapılamıyor. Biz iş başına geldiğimizde bu bölgeye inşallah ücretsiz olarak Güneş enerjili sulama sistemlerini kuracağız. Elektriğe para vermeden sulama yapacaksınız. Tarımda hem verim artacak hem girdileriniz düşecek. İkinci olarak şu an Osmanağa köyündeyiz ve buraya gelene kadar 90 km den fazla geldik. Halbuki buraya bir köprü yapılsa direk Yurtbaşına bağlanıyor ve mesafe 30 km’ye düşüyor. Dolayısıyla sebzeyi hale götürme maliyetleri düşecektir. Diğer taraftan bölgenin merkeze olan yakınlığı dolayısıyla ticaret ayağa kalkacaktır. Nüfus gelişecektir. Her yerde durum aynı nüfus düşüyor, emekliliği olanlar olmasa köylerde yaşam mümkün değil. Tarım bitmiş, hayvancılık bitmiş, millet ineğini kesiyor. Biz Saadet Partisi olarak ilk işimiz Karaçor Osmanağa köprüsünü yatırımı planına alarak mutlaka yapacağız inşallah. Bu köprüyü yapmak bize nasip olacak. Şu anki milletvekillerinin sorunlardan haberi bile yok. Bunlar bütçe istese istese stadyuma bütçe ister. Benim insanım da burda maalesef çile çekiyor. Yine Karaçor’a inşallah biz eski hakettiği yere getireceğiz, 36 köye bir ambulans düşmez mi Allah aşkına, burda insan yaşıyor bu sorumsuzluktur. Geçen günlerden bakınız bir kardeşimiz 1,5 saat sonra ambulans geldiği için vefat ediyor. Diğer taraftan daha 3 ay önce yapılan yollar toplanmış çökmüş, yazıktır. Milletvekillerini bu millet oraya getirdi ki sorunlarını çözsünler, ama maalesef bunların sorundan haberi bile yok! Hiç üzülmeyin bunları hepsini çözeceğiz inşallah !” dedi.