Müteahitler eyleme hazırlanıyor

Elazığ İnşaat Müteahhitleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve İMKON Yönetim Kurulu Üyesi Av.Osman Avcıl son zamanlarda çimento sektörünün yaptığı fahiş fiyatlardan doğan olumsuzluklar ile alakalı çeşitli açıklamalarda bulundu.

ASLA KABUL ETMİYORUZ

Çimento sektörünün yüksek faiş fiyatlarla sektöre dayatma yaptığını öne süren Başkan Avcıl ‘’ Geçen yıl 160 TL olan ton başı fiyatın, bugünlerde 450 TL'ye çıkmasını asla kabul etmiyoruz. Burada bir keyfilik, bir kartel, bir statüko, vardır.

Bundan yaklaşık bir ay önce üst çatımız İMKON tarafından Konfederasyon Başkanımız Sayın Tahir Tellioğlu ve Ticaret Bakanımız başkanlığında hem demir çelik hem de çimento sektörüyle üst üste iki toplantı gerçekleştirdik. Demir çelik sektörüyle yapılan toplantıda buradan çıkan kararlara demir çelik sektörü uydu. Fakat çimento sektörü için maalesef bunu söyleyemeyeceğiz dedi.

AKTİF İNŞAATLARI DURDURABİLİRİZ

Türkiye geneline yansıyan bu konunun çözümü sağlanmadığı takdirde aktif inşaatları durdurabileceklerini dile getiren Başkan Osman Avcıl

‘’Eğer sorunun çözümü bulunmaz kaderimize terk edilmeye mahkûm bırakılır isek bu kararımızı uygulamaya hazırız dedi.