Müteahhitlik sınıflandırma süresi uzatıldı

03 Şubat 2022 Tarihli ve 31739 Sayılı Resmî Gazete ile Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.

Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 03 Şubat 2022 Tarihli ve 31739 Sayılı Resmî Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe girdi. Konu ile açıklamalarda bulunan ELMÜTDER Yönetim Kurulu Başkanı Av. Osman Avcıl şu ifadelerde bulundu

SÜRE 1 YIL DAHA UZATILDI..

Başkan Avcıl ‘’2019 tarihinde yayımlanan ilk yönetmelikte bulunan geçici 1. madde ile "Geçici grup hariç olmak üzere, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yetki belgesi numarası almış olanlar, herhangi bir yeterlik belgesi ibraz edilmediği takdirde H grubu olarak kabul edilir" ifadelerine yer verilmişti. Ancak başvuru tarihinden önceki son üç yıla kadar olan değerler beyan edilir" maddesi ile 3 senelik süre tanınmıştı. Yeni yönetmelik kapsamında bu süre 1 sene daha uzatılmış oldu’ ’dedi.

Avcıl ‘’ Ayrıca, yönetmelik değişikliğiyle "kısa vadeli borçların öz kaynaklara oranının en az yüzde 10 olması" kuralının, 31 Aralık 2022'ye kadar aranmaması imkânı da getirildi ifadelerinde bulundu.