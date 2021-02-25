‘Müteahhitler Türkiye’nin lokomotifidir’

Elazığ İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Osman Avcıl açıklamalarda bulundu.

Müteahhitler, Elazığ ve Türkiye’nin lokomotifi olduğunu vurgulayan Avcıl; “Bu nedenden dolayı müteahhitler sürekli istişare içinde olması gerekir. Yaşadığımız deprem sonrası Elazığ ciddi bir kentsel dönüşümün içine girdi. Kentsel dönüşüm ilimizin ve ülkemizin gündemi şuanda Türkiye’de 6 milyona yakın kentsel dönüşüme girmesi gereken konut var. Türkiye deprem kuşağında yer alıyor. İstanbul’da ciddi bir deprem bekleniliyor. Bu depremlere hazırlık yapılması gerekiyor. Depremlere kendimizi hazırlamalıyız”.

“MÜTEAHHİTLER ODASI, MESLEĞİ TAÇLANDIRACAKTIR”

Avcıl; “Önceden ve müteahhit olunmada hiç şart yoktu. Şirketini kurup ve müteahhit olabiliniyordu. Sonra ve müteahhitlik sınıflandırılması çıkarıldı. Şimdi müteahhitlerin önceki iş bitirmelerine bakılarak sınıflandırmaya tabi tutuldu. Bankadaki cirolarına bakılıyor. Şirket cirolarına bakılıyor. Müteahhitlere bir sınıf belirlediler. Önceden bu da yoktu. Bazı müteahhitler bu kez de kooperatif kurarak bu kuralı delmeye çalışıyorlar. Müteahhit Odası kurulmadan denetlenme hakkıyla yapılmaz. Hakkıyla sonuca erdirilmez. Şuanda bir sınıflandırma var ama ciddi anlamda sağlıklı yürüyeceğini düşünmüyorum. Müteahhit sınıflandırılması bir adım mıdır, adımdır. Olumlu mudur olumludur. Tüm meslek gruplarının bir odası var ama müteahhitlerin hiçbir odası yok. Şimdiye kadar kurulmasına izin verilmemiş. Meclise önerge getirmelerine rağmen geri çekilmiştir. Müteahhit sınıflandırılması ve müteahhit odası ile taçlandırılsa esnaflarımız ve vatandaşlarımız daha rahat edecektir”dedi.