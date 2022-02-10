Müteahhitler çözüm bekliyor

KDV ORANI %1 ÇEKİLSİN
Başkan Av. Osman Avcıl KDV konusunda %18’lik oranın %1’e düşürülmesini talep etti. Avcıl Bu müdahale ile sektörün biraz daha nefes alabilir duruma gelebileceğini vurguladı.
KUR BASKISI SEKTÖRÜ ZORLUYOR
Başkan Av. Osman Avcıl İnşaattaki plansız ve kontrolsüz büyüme krizleri getiriyor. Büyük kampanyalar ve düzenlenen bir takım indirimlere rağmen 1 milyon civarındaki konut stokunu erimiyor. Arazi ve inşaat maliyetlerinin artması, kur baskısı da sektörü zorluyor. Hal böyle iken sektör paydaşlarımızda durumdan rahatsızlık duyduğunu ve çözüm beklediklerini bildirdi.