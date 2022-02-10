Müteahhitler çözüm bekliyor

İnşaat sektöründe son aylarda ciddi sıkıntıların ortaya çıktığı, demir ve çimento fiyatlarındaki artışında birçok müteahhidin iş yapamaz duruma getirdiğini dile getiren İMKON Yönetim Kurulu Üyesi ve ELMÜTDER Yönetim Kurulu Başkanı Av. Osman Avcıl, Yeni tip korona virüs salgını başlangıcıyla güncel fiyatlar arasında ortalama üç kattan fazla farklar doğurduğunu söyledi.

KDV ORANI %1 ÇEKİLSİN

Başkan Av. Osman Avcıl KDV konusunda %18’lik oranın %1’e düşürülmesini talep etti. Avcıl Bu müdahale ile sektörün biraz daha nefes alabilir duruma gelebileceğini vurguladı.

KUR BASKISI SEKTÖRÜ ZORLUYOR

Başkan Av. Osman Avcıl İnşaattaki plansız ve kontrolsüz büyüme krizleri getiriyor. Büyük kampanyalar ve düzenlenen bir takım indirimlere rağmen 1 milyon civarındaki konut stokunu erimiyor. Arazi ve inşaat maliyetlerinin artması, kur baskısı da sektörü zorluyor. Hal böyle iken sektör paydaşlarımızda durumdan rahatsızlık duyduğunu ve çözüm beklediklerini bildirdi.