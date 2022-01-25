Müşteri bulamayınca kardan adamı tıraş etti  

O anlar renkli görüntüler oluşturdu.

Elazığlı Berber Fırat Demir, müşteri bulamayınca yaptığı kardan adamı tıraş etti.Elazığ’da berber Fırat Demir, sabah erken saatlerde iş yerini açarak müşteri beklemeye başladı. Demir, uzun süre beklemesine rağmen müşteri bulamayınca dükkanının önüne kardan adam yaptı. Kardan adamın baş kısmını odundan saçlarla süsleyen Demir, daha sonra saç ve sakal tıraşı yaptı.