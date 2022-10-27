MÜSİAD’dan Tüfenkçi ve ekibine ziyaret

MÜSİAD Elazığ Şube Başkanı Tekin Gürkan ve beraberindeki heyet Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Selçuk Tüfenkçi ve ekibini ziyaret etti.

MÜSİAD Elazığ Şube Başkanı Tekin Gürkan, Elazığ Mobilyacılar Derneği Başkanı Muhammet Fethi Dilek, Genç MÜSİAD Elazığ Şube Başkanı Furkan Göçer ve beraberindeki heyet Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Selçuk Tüfenkçi ve ekibini ziyaret ederek çalışmalarında başarılar diledi.

“STK’LARLA SÜREKLİ İÇ İÇE OLACAĞIZ”

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Selçuk Tüfenkçi, Ziyaret dolayısıyla memnuniyetini dile getirerek, seçim çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Başkan Adayı Tüfenkçi, “12 Kasım’da gerçekleşecek olan Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerine ekibimle birlikte aralıksız bir şekilde çalışıyoruz. Allah nasip ederse göreve gelirsek sivil toplum kuruluşlarıyla sürekli istişare halinde olacağız. Belli periyotlar halinde STK’larımızla toplantı yapacağız. Bir ilin gelişmesinde STK’ların çok önemli olduğunun bilincindeyiz. Değerli misafirlerimize kendimi ve yönetimimi tanıttım. Çok verimli istişareli toplantı oldu. Biz iş insanlarımızı ve esnaflarımızı ziyaret ediyoruz. Bizleri ziyaret etmek isteyenlere kapımız her zaman açıktır. Ziyaret dolayısıyla MÜSİAD Elazığ Şube Başkanı Tekin Gürkan’a ve diğer misafirlerimize çok teşekkür ediyorum.’’

“TÜFENKÇİ VE EKİBİNE BAŞARILAR DİLİYORUM”

MÜSİAD Elazığ Şube Başkanı Tekin Gürkan’da Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Selçuk Tüfenkçi’ye ve ekibine ETSO seçimlerinde başarılar dileyerek “Bugün arkadaşlarımızla Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkan adaylarını ziyaret ettik. Başkan Adayı Selçuk Tüfenkçi’ye cesaretinden dolayı tebrik ederim. Kendisi genç bir kardeşimiz. Cesaret ederek bu yola çıktı Allah yar ve yardımcısı olsun” dedi.

