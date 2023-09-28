MÜSİAD Malatya Yönetimi 107. GİK toplantısı için Karaman’daydı

MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Yunus Akçin ve yönetim kurulu üyeleri Karaman’da düzenlenen MÜSİAD 107. Genel idare kuruluna katıldılar.

MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Yunus Akçin ve yönetim kurulu üyeleri Karaman’da düzenlenen MÜSİAD 107. Genel idare kuruluna katıldılar.Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şube Başkanı Yunus Akçin ile yönetim kurulu üyeleri Rıfat Tutuk, Muhammed Barış Yılmaz, Enis Aydoğan, Eray İlbay, Hamit Ilıcak ve Ömer Aksoy, Karaman’da düzenlenen MÜSİAD 107. Genel İdare Kurulu’na katıldılar.Genel Başkan Mahmut Asmalı ile Türkiye’nin dört bir yanından gelen şube yönetimlerinin katıldığı GİK toplantısı sonrası değerlendirmede bulunan MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Yunus Akçin, 107. GİK toplantısının hayırlara vesile olmasını diledi. Toplantıda şube yatırım sunumları, tekstil, dijital, enerji, finans, gıda, hizmetler, inşaat, kimya, lojistik, makine mobilya, otomotiv, sağlık, savunma ve turizm sektör kurulu toplantıları yapılarak sektörlerde yaşanan sorunların ele alındığını söyleyen Akçin, “Malatya şubemizden de sektörlerden sorumlu yönetim kurulu üyeleri ile toplamda 8 kişi katıldık” dedi.6 Şubat’ta yaşanan asrın felaketinden sonra Malatya’da sorun yaşayan sektörlerin sorunlarını çözümleriyle birlikte sektörlerden sorumlu başkan yardımcılarına ilettiklerini belirten Akçin, “ Genel merkez nezdinde yapılandırılan tüm komisyonlara Malatya şubemiz yoğun katılım gösteren şubelerden biri oldu. Bu bağlamda 107. Genel İdare Kurulu toplantısına katılan yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.