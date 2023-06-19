MÜSİAD Başkanı Gürkan’dan Türkiye’nin en büyük çanta fabrikasına ziyaret

MÜSİAD Elazığ Başkanı Tekin Gürkan ve üyeleri, Talo Deri Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Talo’yu ziyaret ederek 550 kişiye istihdam sağlayan Talo Çanta fabrikasında incelemelerde bulundu.

Ziyaretle ilgili değerlendirmelerde bulunan MÜSİAD Elazığ Başkanı Tekin Gürkan, şehir ekonomisine ve istihdamına önemli oranda katkı sunan işletmeyi Elazığ’a kazandırdığı için iş insanı Gürkan Talo’ya teşekkür etti.

Türkiye’nin en büyük Avrupa’nın 3. büyük çanta fabrikası olma özelliği taşıyan Talo Çanta’nın Elazığ’ın tanıtımında da büyük rol oynadığının altını çizen Gürkan sözlerini şöyle sürdürdü; “Elazığ Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulan ve Türkiye’nin en büyük kapasiteli çanta fabrikası olma özelliği taşıyan Talo Çanta’yı ziyaret ettik. Talo Deri Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Talo gerçekten girişken ve başarılı bir arkadaşımız. Burası tam kapasiteyle çalıştığında 700 kişiye istihdam sağlayabilecek bir işletme. Böylesi işletmeler şehrimiz açısından çok önemli. Doğrudan 21 ülkeye, dolaylı olarak da 45 ülkeye ihracat gerçekleştiren firmamızı şehrimize kazandıran Gürkan beye teşekkür ediyor, değerli personeline kolaylıklar diliyorum.”

MÜSİAD’ın içinden çıkan bir iş insanının Elazığ’a böylesi devasa bir işletme kazandırmış olmasının mutluluk verici olduğuna dikkat çeken Gürkan; “ MÜSİAD Ailemizin bir parçası olarak gördüğümüz Gürkan kardeşimizle birlikte çalıştık. Bizim içimizden biri. Aslında MÜSİAD’ın en önemli özelliği bu. MÜSİAD ticarette bir okul gibidir. Burada ticaretin püf noktalarını öğrenen arkadaşlarımız girişimci olarak şehirlerine yatırım yapıyor. Bu da bizim için bir gurur vesilesi. Ben bu duygularla tekraren Gürkan kardeşimi tebrik ediyor, böylesi yatırımların artarak devam etmesini diliyorum.” ifadelerini kullandı