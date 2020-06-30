Murathan'ın çapraz bağları koptu

Elazığspor’da yeni sezon hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilen son antrenmanda genç sağ bek Murathan Özen'in çapraz bağları koptu.

TFF 2. Lig’de yeni sezon öncesi antrenmanlarına kendi tesislerinde devam eden Elazığspor’da Murathan Özen sakatlık yaşadı. Son antrenmanda sakatlanan genç oyuncunun çapraz bağlarının koptuğu ve yeni sezonun büyük bir bölümünde forma giyemeyeceği bildirildi. Teknik Direktör Levent Eriş’in moralini bozan bu gelişmenin ardından Murathan’ın özel bir sağlık kuruluşunda çapraz bağ ameliyatı olacağı öğrenildi.