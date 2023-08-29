Munzur ve Pülümür vadileri ’Kesin korunacak hassas alan’ ilan edildi

Tunceli’de bulunan Munzur ve Pülümür vadileri, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile ’Kesin korunacak hassas alan’ olarak tescil edildi.

Tunceli’de bulunan Munzur ve Pülümür vadileri, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile ’Kesin korunacak hassas alan’ olarak tescil edildi.Tunceli ili Pülümür, merkez ve Ovacık ilçeleri sınırları içerisinde bulunan Munzur ve Pülümür vadileri, Resmi Gazetede yayımlanan karar ile ’Kesin korunacak hassas alan’ olarak tescil edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazetede yayımlanan kararda, "Tunceli ili, Pülümür, Merkez ve Ovacık ilçeleri sınırları içerisinde bulunan Munzur ve Pülümür vadileri potansiyel doğal sit alanının koruma statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109’uncu maddesi gereğince karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.Kararda, alanların krokisi ile koordinatlarına da yer verildi.