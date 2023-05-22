tunceli
Giriş Tarihi : 22-05-2023 09:58

Munzur Çayı'na uçan kamyon çıkarıldı 

Tunceli’de Munzur Çayı’na uçan ve içinde bulunan 2 kişinin şans eseri kurtulduğu kamyon, sudan çıkarıldı.

Munzur Çayı'na uçan kamyon çıkarıldı 

Kaza, önceki gün Tunceli-Ovacık karayolu Aşağı Torunoba mevkiinde meydana geldi. İçinde 2 kişinin bulunduğu kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Munzur Çayı’na uçtu. Kamyon içinde mahsur kalan 2 kişi ekiplerin çalışması sonrası kurtarıldı.  Kamyon, vinç yardımıyla sudan çıkarıldı. 
 

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