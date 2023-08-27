Munzur Çayı’na giren genç boğuldu

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde Munzur Çayı’na giren genç boğularak hayatını kaybetti.

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde Munzur Çayı’na giren genç boğularak hayatını kaybetti.Hozat’tan arkadaşlarıyla birlikte Ovacık ilçesine gezmeye giden Çayan Demir (28), yüzmek için girdiği Munzur Çayı’nda boğularak hayatını kaybetti. Demir’in cansız bedeni olay yerine çağrılan ambulansla otopsi yapılmak üzere Ovacık İlçe Entegre Hastanesine kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.