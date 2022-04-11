Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Elazığ Şube Başkanı ve Elazığspor'un eski kalecisi Münir Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı.

Yakalandığı amansız hastalık sonucu hayatını kaybeden Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Elazığ Şube Başkanı ve Elazığspor eski kalecisi Münir Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı. İzzetpaşa Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına ailesi, AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, spor taban birliklerinin temsilcileri, sporcular ve arkadaşları katıldı. Merhum Yılmaz’ın naaşı Harput’taki aile kabristanına defnedildi.