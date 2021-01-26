‘Mülk sahipleri esnaflarda kira almadı’

Karakoçan Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Hayrettin Bal açıklamalarda bulundu.

Başkan Bal; Devletimiz tarafından esnaflara verilen destekler, kapalı esnaflara işletmeleri kapalı olana kadar verilmelidir. Bizim bu konuda bir çalışmamız oldu. Biz mülk sahiplerine çağrıda bulunduk. Pandemi sürecinde mülk sahipleri esnaflarımıza yardımcı olmasını istedik. Bu çağrımız sonrası dört ay kira almayan mülk sahipleri oldu. Bazı mülk sahipleri üç ay almadı, bazıları iki ay, bazıları bir almadılar”.

“ESNAFIMIZ 3-4 AY İŞ YAPIYOR”

Karakoçan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hayrettin Bal; “Karakoçan ilçemizde hayvancılık ve inşaat sektöründe pek bir sıkıntısı yok ama bizim dışarıdan gelen insanlarımız ilçede tatil yapamadığın da ilçemizin nüfusu çok az. İlçemizin 13 -14 bin nüfusu var. Yazın ilçemizin nüfusu 40-45 bine çıkıyor. Demek ki dışa bağımlıyız. 3-4 ay esnafımız iş yapıyor. Bu yaz yurt dışında vatandaşlarımız memleketlerinde fazla kalamadığı için esnafımız sıkıntı yaşadı. Kredi ödemeleri geldi esnaflarımız sıkıntı yaşayacak” dedi.