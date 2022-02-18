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Giriş Tarihi : 18-02-2022 10:15   Güncelleme : 18-02-2022 10:15

Muhtarlara eğitim verildi  

Elazığ'da hayata geçirilen 'Cana Can Verenler' Projesi kapsamında muhtarlara ve azalarına  afet farkındalık ile ilk yardım eğitimi verildi. 

Muhtarlara eğitim verildi  

Sağlık Çalışanları Hakları ve Güvenliği Derneği’nin İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü desteği ile yürüttüğü "Cana Can Verenler" Projesi kapsamında Baskil ilçesinde  muhtarlara ve azalarına   afet farkındalık ile ilk yardım eğitimi verildi. Şakir Benzeş Toplantı Salonunda düzenlenen eğitime, ilçe kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, dernek başkanı Tuncay Okçu, İl AFAD Eğitim Uzmanı Erdinç Kıvanç ve çok sayıda muhtar ile azası katıldı. 

Kaymakam Mahmut Sami Yılmaz, "Afet gerçeği ile yaşamayı bilmemiz ve afetlere her an hazır olmamız gerekir. İlk yardım eğitiminin sağlayacağı bilgi ve becerinin çok önemli. Bu bilgilerle hayatın doğal akışının bir parçası olan  afetler, kazalar ve diğer tehlikeler anında uygulanacak tedbirler sayesinde kazazede veya afetzedeleri  hayata bağlama imkanı sağlayacaktır" dedi.

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