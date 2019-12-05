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Giriş Tarihi : 05-12-2019 13:46

Muhtar ve öğretmenlere eğitim

Elazığ'da muhtar ve öğretmenlere yönelik temel ilk yardım konusunda eğitim verildi.

Muhtar ve öğretmenlere eğitim

1-7 Aralık 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında  İl Sağlık Müdürlüğü tarafından öğretmen ve muhtarlara yönelik acil çağrı ile ilk yardım konusunda farkındalığı arttırmak  için temel ilk yardım eğitimi programı düzenlendi.Müdürlük konferans salonunda düzenlenen eğitim programına İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Cahit  Polat, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Ramazan Gürgöze, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Abdulkadir Kantarcıoğlu İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Hatice Yıldırım, öğretmen ve muhtarlardan oluşan  80 kişilik grup katıldı.

Eğitim sırasında katılımcılara,  sağlık ekibi olay yerine intikalinden önce kalbi ve solunumu durmuş kişilere nasıl müdahale edileceği, çok basit ilkyardım teknikleriyle bir kişinin hayatının nasıl kurtarılabileceği, büyük sakatlıkların nasıl önlenebileceği, yabancı cisimlerle boğulma ve kanama durumlarında uygulanacak ilkyardım teknikleri görsel ve uygulamalı pratikler eşliğinde anlatıldı.

Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri’ne bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi biriminin tanıtılmasının ardından katılımcılara, katılım belgesi verildi.

ETİKETLER: öğretmenler eğitim muhtar eğitim
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