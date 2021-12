Muhalefete yüklendi!

AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık, muhalefet partilerini eleştirdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 6 Aralık pazartesi günü başlayan ve aralıksız süratle devam eden Bütçe görüşmelerinde, AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık, 2022 yılı Merkezi Bütçe Kanunu teklifinin 7. maddesi üzerine yaptığı konuşmada, Elazığ’a yapılan hizmetlerden bahsedip, muhalefet partilerini eleştirdi. Balık yap0tığı konuşmada, “Bu bütçe mazlumların ve masumların bütçesidir. 7’den 70’e tüm vatandaşlarımızın bütçesidir. Bu bütçe yaşanan afetlerden ve felaketlerden etkilenen vatandaşlarımızın, bu bütçe yerli ve milli bir bütçedir. Bu bütçe 84 milyon vatandaşıyla günden güne büyümekte olan güçlü ve büyük Türkiye’nin bütçesidir. Ben Bakanlarımıza geçirdiğimiz 24 Ocak depremi sonrasında her problemimizde, vatandaşımızdan götürdüğümüz her sıkıntıda, gösterdikleri hassasiyetlerden ve çözüm odaklı çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Milletimize hizmet ederseniz, yaralarını sarmak, dertlerine derman olmak, dertlerine merhem olmak için her anında yanlarında olursanız, bu aziz millet emin olun ki sizin arkanızda olur. Her konuşmanızda bir meslek grubunu tahkir ederek küçümsemeye çalışmak yerine, bürokrasiyi ve yatırımcıyı tehdit ederek ülkemizi dış güçlere şikâyet edip büyükelçilere mektup yazmak yerine, milletimizin sesine kulak verseydiniz, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında milletimizin şu kutsal kürsüsünde 84 milyon takip ederken ayıplı el hareketi yapmak yerine millî bir duruş sergileseydiniz, sırtınızı terör örgütlerine değil, aziz ve necip milletimize dayasaydınız, kongrelerinizde PKK marşları yerine milletimizin millî marşı, diriliş ve kurtuluş marşı olan İstiklal Marşımızı söyleseydiniz, şehit ailesine küfredenlere değil, şehidimizin bacısına sahip çıksaydınız seçmeninizden gizlemeye çalıştığınız, her fırsatta inkar ettiğiniz ittifaklarınızın yerine milletimizin isteklerini, milletimizin sesini önceleseydiniz emin olun ki yine, yeniden ve tekraren gelmekte olanı görürdünüz ve duyardınız. Milletimizin bütçesi olan 2022 yılı bütçemizin aziz milletimize, ülkemize, aziz şehrim Elazığ'a, kıymetli hemşehrilerime hayırlı bereketli olmasını temenni ediyor, yüce Meclisimizi saygıyla selamlıyorum” dedi.