‘Muhalefet söyledi diye değil milletimiz hak etti diye hizmetler yapılıyor’

AK Parti Elazığ Milletvekili Adayı Mahmut Rıdvan Nazırlı, seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ve temaslarını sürdürüyor.

AK Parti Elazığ Milletvekili Adayı Mahmut Rıdvan Nazırlı, Türkiye genelinde bugüne kadar yapılan 1,2 milyon konutun, Elazığ’da yapılan 25 Bin TOKİ konutuyla birlikte deprem bölgesinde temeli atılan 45 bin konutun muhalefetin söylemiyle değil Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın millete olan hizmet sevdasıyla yapıldığını söyledi.

Bu kapsamda Sanayi Mahallesi’nde vatandaşlarla buluşan Nazırlı, buradan Mustafapaşa Mahallesi’ne geçerek mahallede bulunan çay ocaklarında vatandaşlarla buluştu. Oluşan samimi ortamda vatandaşların talep ve beklentilerini dinleyen Milletvekili Adayı Nazırlı, yeni yüzyılın hem Türkiye hem de Elazığ yüzyılı olacağını söyledi.

Daha sonra Omurilik Felçlileri İstihdam Derneği’ni ziyaret Eden Nazırlı, 21 yıllık AK Parti iktidarı döneminde engelli bireylerin istihdamı için önemli adımlar atıldığını vurguladı.

Öğle yemeğinde gençlerle bir çiğköftecide buluşan Nazırlı, oldukça eğlenceli anların yaşandığı bu ortamda Elazığ’da ilk oyunu verecek genç seçmenin kararının net olduğunu ifade etti. Nazırlı, temaslarını AK Parti Milletvekili Adayı Ejder Açıkkapı’nın Seçim Koordinasyon Merkezi Açılışı ve Memursen İl Divan Toplantısı’na katılarak tamamladı.

Ziyaretleri kapsamında önemli açıklamalarda bulunan Milletvekili Adayı Nazırlı, muhalefetin “biz olmasaydık Elazığ’da TOKİ konutları yapılmayacaktı” açıklamalarına da yanıt verdi. Yapılan hizmetlerin muhalefetin söylemleriyle değil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve AK Parti’nin millete olan hizmet aşkından kaynaklandığını vurgulayan Nazırlı: “Siz sırtınızı Kandil’e dayarsınız, biz sırtımızı milletimize, teşkilatımıza dayarız. Siz sırtınızı Amerika’ya dayamaya devam edin, biz sırtımızı gençlerimize, kadınlarımıza, teşkilatımıza dayamaya devam edeceğiz. Siz sırtınızı, Almanya’ya dayayın biz sırtımızı Sayın Cumhurbaşkanımız ile birlikte milletimize dayıyoruz. Artık susma vakti bitti. Televizyonda izledim. Muhalefet partisi diyor ki “Ben olmasaydım Elazığ’da 25 bin TOKİ konut yapılmayacaktı.” Bu parti ve iktidar 1,2 milyon TOKİ konutunu senin sayende mi yaptı? Bu iktidar deprem bölgesinde 2 ayda 45 bin temeli senin sayende mi attı? Diyor ki dayatmacı milletvekilleri. Sizin ortağınız Meral Akşener, “Bize Cumhurbaşkanı adayını dayattılar” diye. Neyin dayatmasından bahsediyorsunuz? Bizim işimiz sevda, gönül ve millet. Bizim işimiz Elazığ. Bıraksınlar. Kendi işleriyle uğraşsınlar. Biz çalışacağız. İnşallah burada çok kıymetli adam gibi adamlarla beraber Elazığ’ımıza hizmet edeceğiz” şeklinde konuştu.