Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Suat Öztürk açıklamalarda bulundu.

Başkan Suat Öztürk, “Muhalefet etmenin anlamı yok. Neyi alabiliriz ona bakmalıyız. Devlet bizim devletimiz. Neyi alabiliriz onun peşinde olalım. Proje götürelim muhalefet edip bağırıp çağırmanın anlamı yok. Haksızlığa uğrayanlar varsa onu çözelim. Bizim zamanımızı bunlara harcamamız lazım. Elazığ’a ne kadar kaynak getirebiliriz onun için uğraşmalıyız”.

“BÜROKRASİYE TAKILMIYORUZ”

Elazığ Organize Sanayi olarak hiçbir işlerinin bürokrasiye takılmadığını dile getiren Öztürk; “Bizim yatırımcıyla ilgili hangi bürokrat hangi kurum olursa olsun biz işimizi yapıyoruz. Niye, güzel ilişkilerle hallediyoruz. Çünkü anlatıyoruz. Arkadaşlarda makul davranıyorlar yatırımcının lehine sonuçlar alıyoruz. Çünkü biz gayri meşru bir şey istemiyoruz. Biz üretmeliyiz hazır yiyen bir kesim olmayacağız. Şehrin bütün katmanlarıyla birlikte üretken olacağız. Biz başkalarını örnek alıyorsak iyi yönlerini örnek alalım. Bir Denizli nasıl olmuş, bir Kahramanmaraş nasıl olmuş, bunlar nasıl kalkınmış ona bakalım. Onlar onu bunu eleştirerek olmamışlar. Çocuklarımızı üretime aşılamamız lazım. Her şey çalışmakla olur. Elazığ’a bakıyorsun kahvehaneler dolu çay ocakları dolu. Elazığ kadar kahvehanesi ve çay ocağı olan il yoktur nüfusa göre”dedi.