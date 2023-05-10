‘Muhalefet 3 okulla övünüp devasa hizmetleri yok sayıyor’

AK Parti Elazığ Milletvekili Adayı Ejder Açıkkapı, muhalefetin Elazığ’da yapacağı 3 okulla övünüp şehrimize AK Parti tarafından yapılan 21 yıllık devasa hizmetleri yok saydığını ve bunları görmezden geldiklerini ancak milletin bu algılara kanmayacağını söyledi.

AK Parti Elazığ Milletvekili Adayı Ejder Açıkkapı, seçim çalışmalarını saha ziyaretleri ile sürdürürken bir yandan da 21 yıllık AK Parti hükümetlerinin Elazığ’da yaptığı devasa hizmetleri anlatmaya ve muhalefetin algı oyunlarına karşı yanıt vermeye devam ediyor.

Açıkkapı, ilçe ziyaretleri kapsamında Ağın, Keban ve Baskil’e giderek, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

İlçelerde yoğun ilgi gören Açıkkapı, vatandaşların ilgisinin sandığa yansıyacağına inandığını kaydetti.

İlçelerde esnaf ve vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Açıkkapı, şehrin her yerini gezdiklerini ve muhalefetin yalnızca “3 okul” hizmetiyle övünüp sürekli milleti kandırma ve yalan söyleme peşinde olduğunu belirterek şu değerlendirmeyi yaptı: “Bu muhalefet hizmetten ne anlar. Liderinizle birlikte bu insanları ancak kandırırsınız, yalan söylersiniz. Yalandan başka işiniz yok sizin. Şehrin her noktasına gidiyoruz. Üç tane okul yapmışlar sözde. Onlarda ortada yok zaten. Bunu da sürekli söylüyorlar. Ne büyük iş yaptınız siz değil mi? 21 yıldır Elazığ'da ve Türkiye'de derslik sayılarını üç dört kat artıran, öğretmen sayısını kat kat artıran ve muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmak için öğrencilerimizi en nezih ortamlarla buluşturan AK Parti’nin yapmış olduğu hizmetleri görmeyeceksin, değersizleştireceksin ama üç tane okul yapmayı büyük hizmet olarak göstereceksin. Sadece 2022 yılı yatırım programı kapsamında şehrimizde 23 okul, 294 derslik yapılıyor. Merak edenler gidip ilgili kurumlardan bu rakamları alabilirler. Milletimiz bunları görüyor. Elazığ'da yapılanları da Türkiye'de yapılanları da görüyor. Muhalefet olacaksın ve sadece konuşacaksın. Muhalefet olacaksın sadece kandıracaksın. Harput’taki eğitim merkezini, Külliye'yi, Şehir Hastanesi'ni nereye koyacaksınız? Yapılan deprem konutlarını, kamu kurumlarımızın binalarını, Adliye Binasını, Defterdarlığı, havalimanını, ilçelere yapmış olduğumuz devlet hastanelerini nereye bırakacaksınız? Elazığ'da bin 65 km doğalgaz boru hattı döşedik bunu nasıl görmeden geleceksiniz? Türkiye'de sadece dört büyük şehirde doğalgaz imkanı varken bugün 81 ili doğalgaz imkanına kavuşturduğumuz gerçeğini nasıl saklayacaksınız? Bunları görmezden geleceksiniz ve üç tane okul yaptırdık diyeceksiniz. Allah razı olsun. O kadar da yapın, o kadar da olsun.”