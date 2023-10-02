Müezzinin spor sevgisi

Malatya’da bir camide müezzinlik yapan Erkan Akan, boş zamanlarında spor yaparak gençlere örnek oluyor.

Malatya’da bir camide müezzinlik yapan Erkan Akan, boş zamanlarında spor yaparak gençlere örnek oluyor.Battalgazi ilçesi Fırat Mahallesi’nde bulunan Erdoğan Camisi’nde müezzinlik görevini yapan Erkan Akan boş zamanlarında spor yaparak gençlere örnek oluyor.İcra edilen mesleğin spor yapmaya engel olmadığını aktaran müezzin Akan, ”İnsanlarımızın bakış acısı hocalar sadece camide cübbe giyen namaz kıldıran değil helallik dairesi geniş harama lüzum yok şiryanı da anlamış oluyorlar. Spor kulüplerinde spor yapmak haram değil. Bir insanın namaz kılması, oruç tutması moralse spor yapması da moraldir. Müezzin olarak spor yapıyorum. Kuran’ı kerim dersi verdiğimiz öğrencilerimiz spor kulübünde ziyaretimize gelerek buradaki çalışmalarımızı görerek çok şaşırdı. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav) hadislerinde spor yapın diyor. Yakın zamanda ise ilahi klipimiz yanında olacak, kitap editörlüğü yapıyorum amacımız vatandaşlarımıza örnek olmak“ diye konuştu.