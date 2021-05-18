Müdahale edilmezse inşaat sektörü durabilir

Elazığ İnşaat Müteahhitleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Av. Osman Avcıl inşaat malzemelerindeki ciddi fiyat artışlarına dikkat çekerek; "İnşaat sektöründe spekülatörlük yapanların eline teslim olmak istemiyoruz" diye konuştu.

Avcıl ayrıca; "İnşaat malzemelerindeki ciddi artış oranı durumun vahametini göstermektedir. Acil müdahale gerektiren önemli bir konudur. Aksi takdirde iş durdurma kaçınılmaz gözükmektedir ve önlenemez şekilde işsizlik baş gösterecektir diye konuştu.

Avcıl "250 alt sektörün lokomotifi olan, üreten, istihdam sağlayan, emek harcayan sektörümüz durma noktasına geldiğini, günlük değişen fiyat politikasında her geçen gün mağduriyet yaşandığını ve bir yıl içinde malzeme fiyatlarına ortalama %100-150 oranında zam yapıldığını söyledi.

Döviz kurundaki artış bahane edilerek, her artış döneminde zama maruz kaldıklarını dile getiren Av. Osman Avcıl, döviz kuru düşüşlerinde hiç bir indirim göremediklerini hatırlattı. Avcıl, bir inşaatın en önemli argümanı ve malzemeleri olan çimento, demir, cam, MDF ve diğer tüm unsurlar elzem olmayan ve abartılı şekilde fiyat artışlarına gidildiğini ve sektör üreticilerinin de bu artışı taban fiyatlarına yansıtmak zorunda kaldıklarını dile getirdi.

Ekonominin en zor dönemlerinde adeta "imdat butonu" olarak adlandırılan inşaat sektörü; bu gün için geleceği için endişelenmekte, önünü görememekte ve yatırım yapmak konusunda çekinceleri bulunmaktadır.Av.Osman Avcıl inşaat sektörünün bu vahim sıkıntısının giderilmesi, sektörümüz ve milli ekonomimizin menfaatine olacaktır" şeklinde konuştu.