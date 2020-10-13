Asayiş
Giriş Tarihi : 13-10-2020 13:47   Güncelleme : 13-10-2020 13:47

Muavinde esrar ele geçirildi

Şahsa TCK 188 suçundan işlem yapıldı.

Muavinde esrar ele geçirildi

Malatya’da, yolcu otobüsü muavininin valizinde 4 kilo 850 gram kubar esrar ele geçirildi.  Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince -Malatya Elazığ karayolu uygulama noktasında arama gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar sonucu batı illerine giden bir yolcu otobüsünde muavin konumunda bulunan şahsın valizinde yapılan aramada,  4 kilo 850 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.  Konu ile ilgili olarak, A.A isimli şahıs yakalanarak TCK 188 suçundan işlem yapıldı.

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