Motosikletlilerin trafikteki tehlikeli yardımlaşması kameralara yansıdı

Elazığ’da bir motosiklet sürücüsünün, başka bir sürücüye yaptığı yardım görenleri şaşırttı. Motosikletlilerin tehlikeli yardımlaşması, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Elazığ’da bir motosiklet sürücüsünün, başka bir sürücüye yaptığı yardım görenleri şaşırttı. Motosikletlilerin tehlikeli yardımlaşması, cep telefonu kamerasına yansıdı.Olay, merkez Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 PE 0238 plakalı motosiklet sürücüsü, arıza yapan ve yakıtı biten 34 BU 981 plakalı motosikleti ayağı ile ittirerek ilerletti. Motosikletin ayakla ittirilerek ilerlemesine tanık olan vatandaşlar, şaşkınlıklarını gizleyemedi. İki motosiklet sürücüsü, bu davranışlarıyla trafikte kazaya davetiye çıkardı.Motosiklet sürücülerinin tehlikeli yolculuğu trafikteki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.