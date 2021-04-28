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Giriş Tarihi : 28-04-2021 14:28   Güncelleme : 28-04-2021 14:28

Motosiklet kamyonete çarptı

Elazığ’da motosikletin park halindeki kamyonete çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.  

Motosiklet kamyonete çarptı

Kaza, merkeze bağlı Zübeyde Hanım Caddesinde  meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,   23 FP 939 plakalı  motosiklet park halinde olan  23 ACA 528 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kazada motosiklette bulunan  2 kişi yaralandı.  Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

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