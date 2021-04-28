Kaza, merkeze bağlı Zübeyde Hanım Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 FP 939 plakalı motosiklet park halinde olan 23 ACA 528 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kazada motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.
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Giriş Tarihi : 28-04-2021 14:28 Güncelleme : 28-04-2021 14:28
Motosiklet kamyonete çarptı
Elazığ’da motosikletin park halindeki kamyonete çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.