Mollakendi’de hasarlı evlerin yıkımı başladı

24 Ocak’ta meydana gelen depremde Mollakendi Beldesi’nde hasar gören evlerin yıkımı başladı.

Mollakendi Belediye Başkanı Mehmet Enis Doğan, belediye imkanları ve iş adamlarının destekleriyle yıkımlara başladıklarını belirterek, belde de kentsel dönüşüm olacağını söyledi.

24 Ocak’ta 6.8 şiddetinde meydana gelen depremde Mollakendi Beldesinde de bir çok ev hasar görmüştü. Belde de hasar gören evlerin yıkımına başlandı. Mollakendi Belediyesi imkanlarının yanı sıra özel idare ve iş adamlarının destekleri ile yıkımlara başladıklarını ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Enis Doğan,kendilerine destek olanlara teşekkür etti.

MOLLAKENDİYİ BAŞTAN YARATMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ

Belediye Başkanı Mehmet Enis Doğan, “Çoğunu İl Özel İdare yıkıyor çoğunu da ben kendi imkanlarımla yıktırıyorum Mollakendi Belediyesinin kepçesi Elazığ adamları sağ olsunlar kırmadılar bizi gönderdiler bugün buraya Ramazan Ormanoğulları Beyefendileri gönderdi iş makinesini onun kepçesi makineleri çalışıyor bugün burada. Ziver holdingi aradım Veysel Demirci oda bize bir kepçe üç kamyon yollayacaklarını ifade etti. Buradan ilk başta devletimizin varlığı bizi mutlu ediyor. Mollakendiyi baştan yaratmak için elimizden geleni yapıyoruz” diye ifade etti. TOKİ ile görüşerek, taleplerini ilettiklerini ifade eden Mehmet Enis Doğan, belde de kentsel dönüşüm olacağını kaydetti.

HALKIMIZI EVLERİNE KAVUŞTURACAĞIZ

Belediye Başkanı Mehmet Enis Doğan, “TOKİ Başkan Yardımcımız sayın Dursun Baştürk ile görüşerek Elazığ milletvekili Sermin Balık ve diğerlerin katkısıyla onlarında destekleri ile TOKİ başkan yardımcımızın bize söyledikleri ile bazı taleplerimiz vardı hemen bize geri dönüş yaptılar. Büyük bir kentsel dönüşüm olacak Mollakendi Belediyesinde. Yeni sistem evler yaparak halkımızı evlerine kavuşturacağız” dedi.