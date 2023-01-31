Modifiye tutkunları yedikleri cezaları sergiledi

Elazığ’da modifiye araç sahipleri, bir araya gelerek yedikleri cezaları sergiledi.

Elazığ’da son günlerde modifiyeli otomobillere, egzoz ve teknik değişiklikten dolayı cezalar kesildi. İkinci el oto pazarının bulunduğu alanda toplanan bir grup modifiye araç sahibi, yedikleri cezaları sergiledi. Cezaların düşürülmesini talep eden sürücüler, açıklamanın ardından dağıldı.

Modifiyenin bir sevgi ve tutku olduğunu dile getiren Batuhan Karagül, “Modifiye severler olarak devlet büyüklerimizden ricamız, bize bir çözüm bulsunlar. Sis farları açık gezdiğimizde ve müzik açtığımızda ceza yazılıyor. Ama biz kimseye zarar vermiyoruz. Kimseyi rahatsız etmiyoruz. Düğün, eğlence ve bu tarz toplantılardaki yerlerde biz müzik açıyoruz. Modifiye severler olarak toplandık. Araçlarımız muayeneden basıklık ve cam filminden geçiyor. Ancak muayeneden çıktıktan sonra ceza yiyen arkadaşlarımız var" dedi.

"ŞUANA KADAR 40 BİN LİRA CEZAM VAR"

Modifiye tutkunu Mert Karakuzu, “Araçlarımızı çıkarmaya korkuyoruz . Her gün dışarıya çıksak her dakika ceza yazılıyor. Durduğumuz yerde ceza yiyen insanlarız. Şuana kadar 40 bin lira cezam var. Ses sistemi ve park sisten gezmekten dolayı yedim. Cezaların düşürülmesini istiyoruz. Sevdiğimiz işi yaptığımız için çevremize zarar vermiyoruz” diye konuştu.

Kemal Bölükbaşı, “Trafik cezaları nedeniyle toplandık. Devletine bağlı insanlarız tek amacımız trafik cezalarının düşürülmesi” şeklinde konuştu.

