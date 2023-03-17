Modern yolcu otobüs durağı hayata geçti   

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın "11 Ana Başlıkta 100 Proje" çerçevesindeki projeleri bir bir hayata geçiyor.

Bu minvalde teknolojik donanıma sahip, çevre dostu ve engelli erişimine uygun modern yolcu otobüs durağı Öğretmenevi karşısında vatandaşların hizmetine sunuldu.

Toplu taşıma hizmetinden faydalanacak yolcuların doğru zamanda doğru durakta bulunmak üzere yönlendirilmesini sağlayacak ve aynı zamanda durakta bekleme sürelerini azaltmaya yardımcı olacak yeni sistem durak, WiFi hizmeti, LED ekranı, reklam tabelası, USB’li oturma bankı ve modern görüntüsüyle vatandaşlara kaliteli ve kolay bir ulaşım hizmeti verecek. Elazığ Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Öğretmenevi karşısında hayata geçirilen modern yolcu otobüs durağında vatandaşlar, toplu taşıma araçlarının kaç dakika içerisinde duraktan geçeceğini ve kaç dakika içerisinde ulaşılmak istenen durağa varılacağını, konum ve güzergahları takip edebilecekler. Durakta ELZ- Kart dolum ve alım işlemleri için hem KİOKS cihazı hem de gişe hizmetleri verilecek.

Modern durakta ayrıca vatandaşların soğuk hava şartlarından olumsuz etkilenmemeleri için ısıtma sistemleri kurulurken, vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla durağın birçok noktasına da güvenlik kameraları yerleştirildi.

VATANDAŞLARDAN BAŞKAN ŞERİFOĞULLARI’NA TEŞEKKÜR

Geçtiğimiz aylarda tamamlanarak hizmete sunulan Cumhuriyet Meydanı ve Yer Altı Otoparkı ile bütünleştirilerek Elazığ Öğretmenevi karşısında hayata geçirilen ve modern görüntüsüyle de dikkat çeken modern yolcu otobüs durağının yerinde bir proje olduğunu ifade eden vatandaşlar yapılan hizmetten dolayı Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’na teşekkür etti. Vatandaşlar, ‘’“Yolcu dostu otobüs durakları hizmetini çok başarılı buluyorum. Bizler vatandaşlar olarak çok memnunuz. Herkes bu projeye sahip çıkmalı. Allah daha güzel daha başarılı hizmetler yapmayı nasip etsin. Elazığ Belediye Başkanımız Sayın Şahin Şerifoğulları’ndan da çok memnunuz. Böyle bir projeyi Elazığ’a kazandırdığı için çok teşekkür ederiz’’ dedi.