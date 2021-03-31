Mobilya sektörü hammadde mağduru

Tüm dünyayı etkisi altına alan Pandemi sebebiyle dünya çapında hammadde üretimini olumsuz etkilendi.

Birçok sektöre hammadde ve yan malzeme üreten firmaların pandemi dolayısıyla azalan, hatta birçok fabrikanın kapanması ve üretimine ara vermesiyle sıkıntıya giren mobilya ham maddesi üretiminin Türkiye'de ciddi oranda azaldı.

YURTDIŞINA GİTTİĞİ İÇİN İÇ PİYASAYA HAMMADDE VERİLMİYOR

Dünya genelinde özellikle Avrupa ülkelerinde pandemi dolayısıyla birçok fabrikanın üretime ara vermesi, çalışanların ise sınırlı sayıda elamanla az miktarda hammadde üretmesi sonucu Avrupa’daki mobilya sektörü Türkiye’den hammadde almaya başladı.

Yurtdışından gelen yoğun ham madde talebi, yurt içinde ham madde sıkıntısı yaşanmasına neden oldu. Mobilya üretim firmaları, yurt içinde üretilen ham maddenin ihracata gitmesinden dolayı sunta ve medefe ürünleri bulmakta zorlanıyorlar.

YÜZDE 75’İ YURT DIŞINA GİDİYOR

Sektörlerine sunta ve medefe üreten firmaların ürettikleri malların yüzde 75’ini yurt dışına göndermelerine karşın ancak yüzde 25’ini iç pazara sürdüklerin ifade eden Doğu Ahşap Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Halil Bayrak, bu durumun kendi üretimlerini de olumsuz etkilediğini belirtti.

TÜRKİYE, SEKTÖRÜN ÖNEMLİ AKTÖRÜ

Türkiye'nin 179 ülkeye mobilya ihracatı yaptığını ifade eden Doğu Ahşap Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Halil Bayrak, ülkede kayıtlı 36 bin üretici firma ile 65 bin işyeri olduğunu ifade etti.

Ülke genelinde mobilya üretim sektöründen 100 binin üzerinde insanın ekmek yediğini aktaran Bayrak, "2020'nin verilerine göre yılda 3,5 milyar dolar civarında mobilya ihracatı yapıyoruz. Ancak bu yıl üst üste gelen zamlara rağmen hammadde alamadığımız için üretimimiz ciddi anlamda düştü. Hammadde üreticileri, ürünlerini Avrupa’ya satmayı tercih ediyorlar. Bu sorunun giderilmesi için yurt içinde yeni ham madde üretim tesislerinin kurulmasını istiyoruz. Yeni tesislerin kurulmasıyla yurt içindeki üretim daha da artacaktır" dedi.

KEYFİ ZAMLARA MÜDAHALE EDİLMELİ

Ülkemizde mobilya ve ahşap sektörüne hammadde üretimi yapan 5-6 firma bulunduğunu, bu firmasahiplerinin bir araya gelerek herhangi bir gerekçeye dayanmayan keyfi zam yaparak fiyat artışı yaptıklarına dikkat çeken Doğu Ahşap Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Halil Bayrak, bu durumun haksız rekabete girdiğini ve Rekabet Kurulu’nun bu konuda adım atması gerektini ifade etti.

KALİFİYE ELEMAN SORUNU YAŞANIYOR

Sektörün en önemli problemlerinden birinin de kalifiye elaman olduğunu ifade eden Doğu Ahşap Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Halil Bayrak, bu konuda meslek liseleri ve çıraklık eğitim merkezlerinin süreç değil sonuç odaklı projeleri hayata geçirmesi gerektiğini belirtti.

HAM MADDEYE ULAŞAMIYORUZ

Hammadde tedarikinde büyük sıkıntı yaşadıklarını ifade eden Stardooor Ahşap İnşaat ve Orman Ürünleri firması Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Saylan ise mobilya üretiminin ana ham maddesi olan sunta, MDF ve sünger gibi ana maddelere erişemediklerini söyledi.

Dövizde yaşanan kur artışından dolayı üretim tesislerinin ham maddeyi yurtdışına sattığının altını çizen Saylan, “İç piyasa üretim olmadığı için büyük sıkıntı yaşıyor. İnşaatlar ve mağazalar müşterilerine teslim tarihi vermekte sorun yaşıyor. Tamamlanan evlerine taşınmak isteyen insanlar kapı ve mobilya aksamları yapılamadığı için taşınamıyorlar. Üreticiler ham madde bulamadığı için iç piyasaya ürün veremiyor. Mağazalarda ürün satın alamadığı için müşterilerine ’yok’ çekmek zorunda kalıyorlar. Pandemi yasakları kalktıktan sonra hem mutfak hem de ev mobilyaya yoğun bir talep oluştu. Talebin ardından piyasada hareketlenme başladı. Ancak bu defa da piyasada ürün olmadığı için sıkıntı çıktı. Yurtdışına ihracat yapılınca iç piyasanın arzını karşılayamıyorlar. Biz ürün üretecek ham madde bulamıyoruz” ifadelerini kullandı.

NAKİT PARAYA MALZEME ALAMIYORUZ

Peşin para verdiklerine rağmen hammadde alamadıklarını ve bu sebeple aldıkları siparişleri zamanında teslim edemediklerini ifade eden Elza Yapı-Mobilya-İnşaat Yönetim yetkilisi ise bu durumun hem kendilerini hem de vatandaşları mağdur ettiğini belirtti.

Aldıkları siparişler için müşterilerine teslim tarihi verdiklerini, müşterilerinin da ürettikleri konutları satarken bu tarihi esas aldıklarını belirten firma yetkilisi, hammadde sıkıntısından dolayı hem kendi ürünlerinin hem de konutların teslimatı gecikmesiyle hem ticari itibarlarının zedelendiğini hem de ciddi ekonomik zararlarla karşı karşıya kaldıklarını belirtti.