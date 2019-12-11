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Giriş Tarihi : 11-12-2019 15:00

Mısır’daki tutuklu Müslümanlara mektup 

Elazığ’dan Mısır'da tutuklu olan Müslümanlara mektup gönderildi.

Mısır’daki tutuklu Müslümanlara mektup 

İnsani Yardım Vakfı (İHH) Elazığ Şubesi üyeleri İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin ilan edilişinin 71. yıl dönümü dolayısıyla Mısırda tutuklu olan Müslümanlar mektup gönderdi. PTT Şubesinden mektup gönderen üyeler, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin kabul edilişinin 71. yıl dönümü dolayısıyla da  basın açıklaması yaptı. 

Bildirgenin üzerinden 71 yıl geçtiğini belirten Elazığ İHH Başkanı Metin Kılıç, “Ama dünyada dünya da Müslümanların üzerine insan hakları ihlalleri her geçen gün hızını artırmaktadır. Doğu Türkistan'da daha mahiyetini tam olarak bilmediğimiz ciddi anlamda insanların hakları ihlal edilmektedir. Mısırın hükümetini devirip bir diktatörlük kuran Sisi kendi iktidarını tüm haşmeti ile devam ettirirken Suriye deki katliamlar ve dünyanın birçok noktasında yaptırımlar devam ederken 71 yılı dolduran insan hakların bizim yanımızda çok değeri yoktur. Batı adeta gözlerimize sokarcasına nerede bir mazlum Müslüman varsa onlara yapmış oldukları katliamları meşru göstermek adına bu katliamlarına hız kesmeden devam etmektedir. Zalim Sisi rejimin zindanlarında bulunan  yüzlerce kardeşimizi mektup göndererek onların yanında olduğumuzu onlara hissettirmek toplandık” dedi.

Mısır zindanlarından zulme uğrayan Müslümanlara mektup gönderenlerden Nevi Ertay, “İnşallah mektuplarımız yerine ulaşacaktır. Onların yaşadıkları acıları bir nevi anlayabiliyoruz. Dualarımız onlar ile birliktedir. Bu mektuplar ulaşmasa bile biz onları yanındayız. Yalnız değiller. Bizde zulme sessiz kalamadığımız içi vicdanımız rahat herkesi bu duyarlılığa bekliyoruz”  diye konuştu.

ETİKETLER: ihh elazığ ihh
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