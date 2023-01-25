Miraç’ın kabri başındaki detay yürek burktu  

Elazığ’da 3 yıl önce meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenleri Türk Kızılay unutmadı. 13 yaşında hayatını kaybeden Miraç Can Dişli’nin kabrinin başındaki ‘Türk Kızılay yeleği’, gerçeği duyanları duygulandırdı.

24 Ocak 2020’de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde Elazığ’da 37, Malatya’da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti. Depremin üçüncü yıl dönümünde hayatını kaybedenler Türk Kızılay tarafından unutulmadı. Kızılay Elazığ Şubesi İl Şube Yöneticisi Gökhan Güneş ve gönüllüler, Gezin köyünde bulunan 6 katlı Mavi Göl Apartmanında hayatını kaybeden ve aynı zamanda Kızılay gönüllüsü olduğu öğrenilen Miraç Dişli (13) ile annesi Pınar Dişli’nin (41) kabrine gitti. Kızılay ekibi, kabir başında dua ederek mezarın bulunduğu kısmı temizliğini yaptı.

Öte yandan, depremde hayatını kaybeden Miraç Can Dişli'nin, en küçük gönüllüsü olduğu Türk Kızılay’ın ‘Hayalimle Dönüşen Oyuncak’ yarışmasında derece aldığı ve kendisine yelek hediye öğrenildi. Hediye edilen yeleği depremden kısa süre önce giydiği ortaya çıkan Dişli’nin kabrinin başında durması yürek burktu.

Ayrıca, depremde hayatını kaybeden Miraç Dişli’nin, yine 21 Şubat 2006 tarihinde yaşanan 5.9’luk depremde doğduğu öğrenildi. O depremde de merkez, Maden ve Sivrice ilçelerinde bin 927 konutta ağır, orta ve hafif hasar tespiti yapıldığı öğrenildi.

“KIZILAY GÖNÜLLÜSÜYDÜ, EN KÜÇÜK GÖNÜLLÜMÜZDÜ”

Kabir ziyareti sonrası açıklamalarda bulunan Kızılay Elazığ Şubesi İl Şube Yöneticisi Gökhan Güneş, “24 Ocak 2020 yılında yaşadığımız 6.8 büyüklüğündeki depremin 3. yıldönümü. Elazığ, 3 yıl önce büyük bir deprem yaşadı ve bu yaşadığımız depremde hayatını kaybeden insanlarımız oldu. Bizim için her birinin yeri ayrı ayrı mutlak önemli. Yalnız bir tane vefat eden kardeşimiz var ki, kurumumuz için Kızılay için apayrı bir yere sahip. Miraç Can Dişli kardeşimiz ile anımız depremden bir yıl öncesine ‘Hayalimle Dönüşen Oyuncak’ projemizdeki yarışmasında derece almasıyla başladı. Kızılay gönüllüsüydü, en küçük gönüllümüzdü” dedi.

Miraç Can Dişli’nin kabri başında duran Türk Kızılayı yeleğinin hikayesini anlatan Güneş, “Bu kardeşimizi depremde kaybettik. Şuanda hem anısını yaşatmak hem de bu kardeşimizin genç nesiller tarafından tanınırlığını arttırabilmek adına kabri başında ziyaretine geldik. Miraç Can kardeşimizin mezar taşının başında bulunan yeleğimiz, 2019 yılında ‘ Hayalimle Dönüşen Oyuncak’ projesinde kazandığı sırada kendisine Kızılay tarafından hediye edildi. Şuanda kabri başında duruyor” şeklinde konuştu.