3 Aralık Dünya Engelliler Günü, Elazığ’da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bu kapsamda Şehit Bayram Nurgül Aladağ İlkokulu 2/A sınıfı öğrencileri, engeliler adına farkındalık ve fırsat eşitliği oluşturmak için farklı bir yol seçti. Rehber öğretmen ve psikolojik danışman Ayşegül Özçelik ile sınıf öğretmeni Gülten Çelik Bulut’un destekleriyle kamera karşısına geçen minikler, bir şarkıyı işaret dili ile söyledi. Minik öğrencilerin hazırladığı anlamlı video, sosyal medyada yüzlerce beğeni aldı.
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Giriş Tarihi : 03-12-2021 13:45 Güncelleme : 03-12-2021 13:45
Minik öğrencilerden engellilere videolu destek
Elazığ’da bir ilkokulda eğitim gören öğrenciler, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında işaret dili ile şarkı söyledi.