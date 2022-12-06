Elazığ İHH İnsani Yardım Derneği, yetim ve ihtiyaç sahibi ailelere soba ve odun yardımı ulaştırdı.

Kış aylarına girilirken Elazığ İHH tarafından yetim ve ihtiyaç sahibi ailelere hem soba hem de odun yardımında bulunuldu.

Yetim ve ihtiyaç sahiplerine yönelik çeşitli yardım çalışmalarını yıl boyunca sürdüren dernek; 100 aileye soba, 200 aileye ise odun yardımı ulaştırdı.

Kış aylarının başlayıp havaların soğuması ile birlikte temin edilen odunlar kamyonetlere yüklenerek ailelere ulaştırılmaya çalışılırken, hayırseverlerden de bu konuda destek istendi.

“Sobası olmayan ve bacası tütmeyen ev kalmasın, minik kalpler üşümesin” sloganıyla kış yardım çalışmalarını yürüten dernek, tespit ettikleri yetim ve ihtiyaç sahibi ailelerin kapısını çalarak hayırseverlerin desteğiyle temin ettikleri soba ve yakacak yardımlarını ulaştırıyor. Ayrıca soba yardımında bulunduğu ailelerden sobasını kuramayan varsa sobalarını kurmaları noktasında da destek sağlayan dernek gönüllüleri, yuvaları iyilik dolu yürekleriyle ısıtmaya ve ‘iyilik her zaman her yerde’ demeye devam ediyor.