Minibüslerin çarpıştığı kazada can pazarı

Malatya’da şehir içi taşımacılık yapan iki minibüsün karıştığı kazada 15 kişi yaralanırken araçta sıkışan yaralılar güçlükle çıkarıldı.

Malatya’da şehir içi taşımacılık yapan iki minibüsün karıştığı kazada 15 kişi yaralanırken araçta sıkışan yaralılar güçlükle çıkarıldı.Kaza, 09.40 sıralarında Yeşilyurt ilçesi İnönü Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yakamoz Caddesi üzerinde seyir halinde olan Y.A. idaresindeki 44 M 0114 plakalı minibüs ile M.D. yönetimindeki 44 M 0208 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlardan birinin patlayan camları yolcuların üzerine savrulurken 15 kişi yaralandı.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, araçta sıkışan yaralılar uzun uğraşlar sonrasında bulundukları yerden çıkarılarak Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Hastaneye kaldırılan yarılılardan 7’si ayakta tedavi edilirken, N.K., H.K., A.K.,. S.A., K.Ç., S.Ç., M.K. ile Ş.Y.’nin ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.