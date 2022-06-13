Minibüsçüler; ‘Psikolojimiz bozuldu’

Nasrullah Yunus Parlak’ın hazırladığı ‘Bordo Mikrofon’ minibüsçülerin yaşadığı sorunları dile getirdi.
Minibüsçüler, akaryakıt fiyatlarının yüksekliğine isyan ederken mutlaka esnafa destek olunması gerektiğini söylediler.
Akaryakıt fiyatlarının yükselişinin durdurulamadığını ifade eden esnaflar, “Sahipsiz kaldık artık sanayi gidemiyoruz” dediler.
Minibüsçü esnafı gelinen son durumda psikolojilerinin bozulduğunu ifade etti.
Minibüsçüler yapılan röportajın tamamını haberimizin içindeki videodan yada Haber Elazığ YouTube kanalında izleyebilirsiniz…
Haberin Videosu : MİNİBÜSÇÜ ESNAFI AKARYAKIT FİYATLARINA İSYAN ETTİ