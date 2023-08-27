Minibüs ile ticari araç çarpıştı: 5 yaralı

Malatya’da servis minibüsü ile ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Malatya’da servis minibüsü ile ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, 07.50 sıralarında Malatya-Ankara karayolu Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kent merkezi istikametine seyir halinde olan M.Ş. idaresindeki 44 T 1080 plakalı hafif ticari araç, aynı yöne ilerleyen İ.Ö. yönetimindeki 44 S 0759 plaka servis aracı ile çarpıştı. Kazada N.P., M.P., A.P., S.K. ile A.P. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.