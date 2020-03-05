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Giriş Tarihi : 05-03-2020 21:35

Minibüs ile otomobil çarpıştı

Elazığ’da otomobil ile minibüs çarpıştı, 1’i çocuk 4 kişi yaralandı.  

Minibüs ile otomobil çarpıştı

Kaza, merkeze bağlı Sanayi Mahallesi Yaşar Doğu Caddesinde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 M 0130 plakalı minibüs ile 23 P 0778 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 1’i çocuk  4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu bildirildi.  Polis ekipleri kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı.

ETİKETLER: elazığ trafik kazası elazığ sanayi mahallesi kaza
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