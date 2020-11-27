Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs yoldan çıkarak duvara çarptı, 8 kişi yaralandı. Kaza, merkeze bağlı Sürsürü Mahallesi Atatürk Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 BM 488 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak duvara çarptı. Kazada araçta bulunan 8 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.
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Giriş Tarihi : 27-11-2020 10:35 Güncelleme : 27-11-2020 10:35
Minibüs duvara çarptı! Çok sayıda yaralı var
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.