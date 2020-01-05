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Giriş Tarihi : 05-01-2020 22:38

Minibüs bariyere çarptı! Yaralılar var

Kazada çok sayıda kişi yaralandı.

Minibüs bariyere çarptı! Yaralılar var

Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs  bariyere çarptı, 3 kişi yaralandı.  Kaza, Elazığ-Diyarbakır Karayolu'nun 16’ncı kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,  34 UGT 35 plakalı minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki bariyerlere çarptı. Kazada minibüste bulunan 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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