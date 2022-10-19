Milli sporcu Ahmet Fransa yolcusu   

Elazığlı milli bocce sporcusu Ahmet Karakaş, Fransa’nın Montbrison kentinde düzenlenecek olan Bocce Volo Gençler ve Ümitler Dünya Şampiyonası'nda milli takım forması giyecek.

Son yıllarda yapılan spor yatırımlarıyla Elazığ’ın parlayan branşları arasında yer alan bocce, milli sporcular çıkarmaya devam ediyor. Milli sporcu Ahmet Karakaş, Fransa’nın Montbrison kentinde düzenlenecek olan Bocce Volo Gençler ve Ümitler Dünya Şampiyonası'nda milli takım forması giyecek. Fransa yolculuğu öncesi Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren’i ziyaret eden milli sporcu Karakaş ve antrenör Gültekin İsa Eser desteklerinden dolayı Eren’e teşekkür etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Milli bocce sporcumuz Ahmet Karakaş’ı Dünya Şampiyonasına uğurluyoruz. Spor kariyerinde ilk ama devamı olacak inşallah. Fransa’ya gitmeden önce Antalya’da milli takım kampına katılacak akabinde Dünya Şampiyonası'na çıkacak. Hedefleri doğrultusunda çok iyi çalışan bir kardeşimiz. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak gereken desteğin fazlasını göstereceğiz, inşallah Ahmet bizi mahcup etmeyecek. Şampiyona öncesi yapmış olduğu ziyaretten dolayı Ahmet kardeşimize ve antrenörümüz Gültekin Eser’e teşekkür ediyor, başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.