Milli Emlak ne yapmaya çalışıyor?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, hazineye ait tarım arazilerinin çiftçilere kiraya verilmesine yönelik yaptığı düzenlemeden faydalanmak isteyen üreticiler, ilgili mevzuat kurallarına uygun hareket etmelerine rağmen bir türlü arazi kiralayamamanın sıkıntısını ve hayal kırıklığı yaşıyor.

Elazığ'da çeşitli alanlarda tarımsal üretim yapmak isteyen bazı üreticiler, hazine arazisi kiralamak istiyor ancak, ilgili bakanlığa bağlı Milli Emlak Müdürlüğünde bir takım engellerle karşılaştıklarını iddia ediyorlar.

BAKAN KURUM AÇIKLAMIŞTI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, söz konusu düzenlemeye ilişkin 2020 yılı içerisinde yaptığı açıklamada, "Hazine taşınmazlarının ülkemizdeki tarımsal üretimin arttırılması, tarım sektörünün desteklenmesi ve çiftçilerimizin teşvik edilmesi amacıyla değerlendirilmesi önceliklerimiz arasında yer almaktadır. Bu doğrultuda yapılan yeni düzenleme ile tarımsal üretimi ve çiftçilerimizi desteklemek amacıyla taşınmazın bulunduğu köy/mahalle nüfusuna kayıtlı olan veya o köyde/mahallede ikamet eden topraksız veya yeterli toprağı olmayan çiftçilere Hazine taşınmazlarının, tarımsal üretim yapılmak üzere kiralanması teşvik edilmektedir." açıklamasını yapmıştı.

ÜRETİCİLER ÇARESİZ

Bakanlığın düzenlemesi ile tarımsal üretim projeleri hazırlayan yaklaşık 20 üretici, arazi kiralamak için gerekli prosedürleri gerçekleştirmelerine rağmen Milli Emlak Müdürlüğünden olumlu bir cevap alamadıklarını ifade ettiler.

Bakanlığın yaptığı düzenlemenin üzerinden 7 ay geçmesine rağmen, herhangi bir aşama kaydedilmediğini vurgulayan bir üretici, "Ben tıbbi aromatik bitki üretimi yapıyorum. Bu tarımsal faaliyet ilimizde henüz yeni gelişen bir sektör. Bu sektör hem istihdama hem ekonomiye ciddi katkılar sağlıyor. Üretim yapmak için Bakanlığın mevzuatı doğrultusunda arazi kiralama talebimi Milli Emlak Müdürlüğüne yaptım. Ancak, Milli Emlak Müdürlüğü bugüne kadar bir arazi göstermedi. Milli Emlak nerenin tarım arazisi olup olmadığını bilmiyor. Biz üretim yapmak için proje hazırladık, yatırım yaptık. Üretim mevsimi geldi geçiyor. Ama hala bir arazi bulunamadı. Yatırım planımız maalesef gerçekleşmedi. Girişimciler olarak ciddi yatırım planlarımız var. Tarım şehri olan ilimizde tarımsal faaliyetlerin yapılması için bu tür projelerin hayata geçirilmesi gerekiyor. Ancak ne yazık ki bu konuda bir aşama katedemiyoruz. Milli Emlak müdürlüğünden yer tahsisi yapmasını talep ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Haber: Vedat Yetik-ELİYGAD