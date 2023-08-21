Milli Eğitim lojmanlarından hırsızlık yapan şüpheliler tutuklandı

Elazığ’da İl Milli Eğitim Lojmanlarından hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı.

Elazığ’da İl Milli Eğitim Lojmanlarından hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğümüz Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ilden meydana gelen faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılması ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi Karakaya Sokak üzerinde bulunan Milli Eğitim Lojmanlarında gerçekleşen hırsızlık olayını H.K. (39) ve A.G.’nin (28)yaptığı tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonucu şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.