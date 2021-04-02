Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Düzce Mehmet Akif Ersoy İlkokulu ziyaretinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Düzce’de, basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimde katılımı arttırmayı hedeflediklerini belirterek, “İstiyoruz ki önümüzdeki süreçte yüz yüze eğitime çok daha yüksek katılımlı şekilde devam edelim” dedi.

Yüz yüze eğitimle ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, yüz yüze eğitimde büyük bir katılımın olduğunu söyledi. Salgın şartlarını dikkate alarak yüz yüze eğitime katılımı arttırmayı hedeflediklerini belirten Selçuk, “Sizin de biraz önce söylediğiniz gibi 2 Mart'tan sonra okulların açılması ile beraber, anlık olarak bu dinamik süreci izliyoruz, takip ediyoruz. Bu çerçevede şunu rahatlıkla söylemek mümkün; okullarımıza devam noktasında, ilkokullarda yüzde 80'lerin üzerinde katılım söz konusu, ortaokullarda yüzde 76 civarında bir katılım var, liselerde ise yüzde 70 civarında bir katılım var. Bizim en önemli önceliğimiz okullarda yüz yüze eğitim, okullara devam konusunda artı devam ediyor” dedi.

“İSTİYORUZ Kİ ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇTE YÜZ YÜZE EĞİTİME ÇOK DAHA YÜKSEK KATILIMLI ŞEKİLDE DEVAM EDELİM”

“Bizim en önemli önceliğimiz yüz yüze eğitim, fakat OECD ülkelerinde Slovakya, Kosta Rika, Kolombiya gibi ülkelerden sonra okulların en çok kapalı olduğu ülkeler arasında ilk 5'te yer alıyoruz” ifadelerine yer veren Selçuk, “Bu sağlık önceliğimiz prensibinden kaynaklanan bir yaklaşım. Valiliklerimiz, İl Hıfzıssıhha Kurullarımızla birlikte oturup değerlendirmeler yapıyorlar ve her ilin kendisine özgün kararlar alınıyor. Ben bu süreçte emek veren herkese teşekkür ediyorum. Zor bir süreç yaşıyoruz ama bunu hep birlikte başaracağımıza, atlatacağımıza inanıyoruz. Bir taraftan aşı süreci devam ediyor ve bütün toplumumuzda her an değişimleri izleyerek ortak kararlar alamaya çaba gösteriyoruz. İstiyoruz ki önümüzdeki süreçte yüz yüze eğitime çok daha yüksek katılımlı şekilde devam edelim. Bu koşullar bir an önce düzelsin. Bizim önceliğimiz yüz yüze eğitim ama salgın şartlarını dikkate alarak okulları açık tutma isteğimize rağmen diğer ülkelere baktığımızda, daha fazla kapalı olduğunu görüyoruz” diye konuştu.

“OKULLARLA İLGİLİ TAKİBİMİZ SÜRECEK”

Konuşmalarını velilere teşekkür ederek sürdüren Selçuk, “Bu zor günlerde bir teşekkürümüz de velilerimize. Çünkü öğretmenlerimizle iş birliği içerisinde yoğun bir çaba içerisindeler. Bunun farkındayız. Elimizden gelen desteği sağlamaya çalışıyoruz. Okullarla ilgili takibimiz sürecek. Günlük olarak, anlık olarak istatistikleri izliyoruz. Sağlık Bakanlığı ile Bilim Kurulu ile temas halindeyiz. Değerlendirmelerimiz daimi olarak sürüyor. Bu ortaya çıkan süreci ve verileri kamuoyuyla da paylaşıyoruz” şeklinde konuştu.