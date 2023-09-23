Milli boksör Gizem Özer’e sponsor desteği

Polonya’nın ev sahipliğinde yapılan 2023 Avrupa Oyunlarında boks branşında bronz madalya kazanarak, büyük başarı elde eden Elazığ Belediyespor sporcusu milli boksör Gizem Özer, Elazığ’da üretim yapan boya firması ile 1 yıllık sponsorluk anlaşması imzaladı.

Polonya’nın ev sahipliğinde yapılan 2023 Avrupa Oyunlarında boks branşında bronz madalya kazanarak, büyük başarı elde eden Elazığ Belediyespor sporcusu milli boksör Gizem Özer, Elazığ’da üretim yapan boya firması ile 1 yıllık sponsorluk anlaşması imzaladı.Elazığ’da 2017’de boksa başlayan Elazığ Belediyespor Kulübü sporcusu Gizem Özer, milli takım antrenörü Cemil Döndü yönetiminde çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor. İlk olarak Hırvatistan’ın Porec kentinde 12-24 Mart tarihlerinde düzenlenen 22 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonasında gümüş madalya kazanan Özer, 31 Martta Balıkesir Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Üniversiteler Boks Uni-lig Türkiye Şampiyonası’nda da birinci oldu. Ardından geçtiğimiz aylarda Polonya’nın Nowy Targ kentinde Nowy Targ Arena’da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları’nda kadınlar hafif sıklette ilk turda Moldovalı Cristina Chiper’ı 5-0, ikinci turda Litvan Ana Starovoitova’yı 4-0, çeyrek finalde Ukraynalı Hanna Okhrei’yi 5-0 yenerek yarı finale çıkan Özer, yarı finalde Sırp Natalia Shadrina’ya 4-1 kaybederek bronz madalya kazandı. Milli boksör Özer, ringlerde çıkacağı müsabakalar için Elazığ’da üretim yapan ve 24 ülkeye ihracat gerçekleştiren RedColour ile ana sponsorluk anlaşmasına vararak spor dünyasına örnek oldu. Sponsor firma ile yıl içindeki ihtiyaçlarının karşılanması karşılığında anlaşma imzalayan boksör Özer ve antrenörü Döndü, kendileri için özel bir anlaşma olduğunu dile getirdi.Bir çok sponsor teklifi aldıklarını ancak RedColour Boyayı tercih ettiklerini dile getiren Antrenör Cemil Döndü, “ Bizim için özel bir gün. Bir hafta önce ilimize 7. Şampiyonluğu getiren milli sporcumuz Gizem Özer ile Türkiye’nin ve dünyanın en önemli boya markası RedColour ile ana sponsorluk sözleşmesi imzalandı. Biz Türkiye genelinde bir çok önemli firmadan teklif aldık ama RedColour Boyayı tercih ettik. Çünkü sporcumuz Elazığlı, firmamız da Elazığlı. Biz RedColour Boya’nın yönetimiyle görüşmeye başladığımızda o birlikteliği zaten yakalamıştık. İlk günden bu yana görüşmelerimiz çok olumlu geçti. Gizem’in bir yıl boyunca Türkiye’de, Avrupa’da ve dünya genelinde yapacağı tüm maçlarda ana sponsor RedColour Boya olacak. Ben anlaşmamızın her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum” dedi.“İnşallah RedColour ailesiyle birlikte çok güzel başarılara imza atarım”Elazığ Belediyesi sporcusu Milli Boksör Gizem Özer, “22 yaşındaki 7 Türkiye Şampiyonluğum var, Avrupa Oyunları üçüncülüğüm var, Avrupa ikinciliğim var, birçok uluslararası turnuvada başarılarım var, Üniversiteler arası dünya şampiyonluğum var, Akdeniz Oyunları Üçüncülüğüm var. 1 Ekim tarihi itibariyle Milli Takım serüvenim başlıyor. İrlanda’da hazırlıklarımıza başlıyoruz. Bugün burada Türkiye’nin lider boya markalarından RedColour ile sponsorluk anlaşması yapmak için bir aradayız. Bir yıl boyunca çıkacağım tüm maçlarda RedColour boya ana sponsorum olacak. Mutluyum, gururluyum. İnşallah RedColour ailesiyle birlikte çok güzel başarılara imza atarım” diye konuştu.“RedColour Boya’yı tercih ettikleri için teşekkür ediyoruz”RedColour Boya Pazarlama Sorumlusu Rüya Düşmez ise “RedColour Boya olarak Milli Sporcumuz Gizem Özer ile bir yıllık sponsorluk anlaşması imzalıyoruz. Bu güzel ortamda boyanın şampiyonu RedColour ile boksun şampiyonu Gizem Özer bir arada. Elazığ’da üretim yaptığımız için önceliğimiz Elazığlı sporcularımız. Çünkü Elazığ’dan RedColour gibi daha nice markalar, Gizem Özer gibi nice şampiyonlar çıkacaktır. İnşallah Gizem Özer RedColour sponsorluğunda çok büyük başarılara imza atacaktır. Biz buna yürekten inanıyor, RedColour Boya’yı tercih ettikleri için teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.