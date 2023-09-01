Milletvekili Tüfenkci’den muhtarlarla toplantı

Malatya’da, Battalgazi İlçe mahalle muhtarlarıyla yaptığı toplantıda konuşan, AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK Üyesi Bülent Tüfenkci, Beypınarı, Yenice, Şilan Barajları ve İspendere Göleti ile ilgili bilgilendirmede bulundu.

Malatya’da, Battalgazi İlçe mahalle muhtarlarıyla yaptığı toplantıda konuşan, AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK Üyesi Bülent Tüfenkci, Beypınarı, Yenice, Şilan Barajları ve İspendere Göleti ile ilgili bilgilendirmede bulundu.DSi Bölge Müdürlüğü yetkililerinde katıldığı toplantıda konuşan AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK Üyesi Bülent Tüfenkci depremde Malatya’nın büyük yara aldığını belirterek, “Malatya 6 Şubat’ta asrın felaketi dediğimiz bir depremi yaşadı. Depremle birlikte hem şehrimiz hem de kırsal alandaki mahallelerimizin yükleri arttı. Şehrimizin bir çok yeri yıkıldı. Çarşılarımız gitti, pazarlarımız gitti, sulama kanallarımız tahrip oldu. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde tekrardan bu şehri ayağa kaldırmak, inşa, imar ve ihya sürecini ete kemiğe büründürmenin mücadelesini veriyoruz. Bir yandan planları yaparken, bir yandan toplu konutların temellerini atarken, bir yandan şehrin merkezini planlayıp, temelini atarken bir yandan da Malatya’mızın ihtiyacı olan ve yapılması gereken rutin işleri hem planlıyoruz hem yapıyoruz. Karayollarımız şehir geçişlerini düzenlerken, 2022’den 2023 yıllına kadar DSİ’nin Malatya’ya yapmış olduğu toplam yatırım tutarı 4.8 Milyar. 97 tesisi işletmeye aldık. Malatya sanayi şehri, Malatya tarım şehri, Malatya ticaret şehri. Tarım da en az sanayi kadar Malatya için önemli. Kayısımız önemli, hayvancılık önemli, hayvancılık için yem bitkileri üretmek önemli, şeker pancarı önemli. Bütün bunlar içinde zaten kıt olan sulamadaki imkanlarımızı rantabıl olarak kullanıp yeni sulama projelerini hayata geçirmemiz lazım” dedi.“Toplam büyüklüğü 9.9 Milyar Türk Lirası”Devlet Su İşleri’nin Malatya ilinde yürütmekte olduğu yatırımın toplam büyüklüğünün 9.9 Milyar Türk Lirası olduğunu kaydeden Tüfenkci, “Yatırım programı çerçevesinde Devlet Su İşleri’nin Malatya ilinde yürütmekte olduğu yatırımın toplam büyüklüğü 9.9 Milyar Türk Lirası. Bu yatırımlar içerisinde 2022 yılı sonuna kadar 2.6 milyar harcanmış. 2023 yılı için de 994 milyon lira ödenek ayrılmış. DSİ bütçesi içerisinde de Malatya’ya ciddi bir ödenek ayırdılar. DSİ bunun sadece 120 milyonunu harcayabilmiş. Demekki burada yapılacak daha çok iş var” şeklinde konuştu.“Sultansuyu barajımızı yeniden projelendiriyoruz”Tüfenkci, Sultansuyu Barajını da yeniden projelendirdiklerini belirterek, “Depremden dolayı hasar gören DSİ binaları olmak üzere Sultansuyu barajımızı yeniden projelendiriyoruz. Aynı şekilde Erkenek ile ilgili jeolojik raporları bekliyoruz. Erkenek sulamasını da, ki bu sulama Akçadağ’a kadar, hatta tohmaya kadar ilgilendiren bir konu. Rapor olumlu gelirse o barajımızı da hayata geçirmiş olacağız” ifadelerini kullandı.Tüfenkçi, “Malatya 6 Şubat’ta asrın felaketi dediğimiz bir depremi yaşadı. Depremle birlikte hem şehrimiz hem de kırsal alandaki mahallelerimizin yükleri arttı. Şehrimizin bir çok yeri yıkıldı. Çarşılarımız gitti, pazarlarımız gitti, sulama kanallarımız tahrip oldu. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde tekrardan bu şehri ayağa kaldırmak, inşa, imar ve ihya sürecini ete kemiğe büründürmenin mücadelesini veriyoruz. Bir yandan planları yaparken, bir yandan toplu konutların temellerini atarken, bir yandan şehrin merkezini planlayıp, temelini atarken bir yandan da Malatya’mızın ihtiyacı olan ve yapılması gereken rutin işleri hem planlıyoruz hem yapıyoruz. Karayollarımız şehir geçişlerini düzenlerken, 2022’den 2023 yıllına kadar DSİ’nin Malatya’ya yapmış olduğu toplam yatırım tutarı 4.8 Milyar. 97 tesisi işletmeye aldık. Malatya sanayi şehri, Malatya tarım şehri, Malatya ticaret şehri. Tarım da en az sanayi kadar Malatya için önemli. Kayısımız önemli, hayvancılık önemli, hayvancılık için yem bitkileri üretmek önemli, şeker pancarı önemli. Bütün bunlar içinde zaten kıt olan sulamadaki imkanlarımızı rantabıl olarak kullanıp yeni sulama projelerini hayata geçirmemiz lazım” dedi.“Toplam büyüklüğü 9.9 Milyar Türk Lirası”Devlet Su İşleri’nin Malatya ilinde yürütmekte olduğu yatırımın toplam büyüklüğünün 9.9 Milyar Türk Lirası olduğunu kaydeden Tüfenkci, “Yatırım programı çerçevesinde Devlet Su İşleri’nin Malatya ilinde yürütmekte olduğu yatırımın toplam büyüklüğü 9.9 Milyar Türk Lirası. Bu yatırımlar içerisinde 2022 yılı sonuna kadar 2.6 milyar harcanmış. 2023 yılı için de 994 milyon lira ödenek ayrılmış. DSİ bütçesi içerisinde de Malatya’ya ciddi bir ödenek ayırdılar. DSİ bunun sadece 120 milyonunu harcayabilmiş. Demekki burada yapılacak daha çok iş var” şeklinde konuştu.“Sultansuyu barajımızı yeniden projelendiriyoruz”Tüfenkci, Sultansuyu Barajını da yeniden projelendirdiklerini belirterek, “Depremden dolayı hasar gören DSİ binaları olmak üzere Sultansuyu barajımızı yeniden projelendiriyoruz. Aynı şekilde Erkenek ile ilgili jeolojik raporları bekliyoruz. Erkenek sulamasını da, ki bu sulama Akçadağ’a kadar, hatta tohmaya kadar ilgilendiren bir konu. Rapor olumlu gelirse o barajımızı da hayata geçirmiş olacağız” diye konuştu.