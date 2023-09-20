Milletvekili Tüfenkci, Vagon Kent’te incelemelerde bulundu

AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK Üyesi Bülent Tüfenkci, İnönü Üniversitesi, hurda vagonların geri dönüşümle Ekolojik Vagon Evlere dönüştürülüp, doktorların kullanımına sunulacağı Vagon Kent alanında incelemelerde bulundu.

AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK Üyesi Bülent Tüfenkci, İnönü Üniversitesi, hurda vagonların geri dönüşümle Ekolojik Vagon Evlere dönüştürülüp, doktorların kullanımına sunulacağı Vagon Kent alanında incelemelerde bulundu.90 adet vagondan oluşan Vagon Kent evlerini gezen Tüfenkci, İnönü Üniversitesi Rektörü Ahmet Kızılay’dan bilgi aldı.Milletvekili Tüfenkci maksatlarının şehri en hızlı şekilde yeniden ayağa kaldırmak olduğunu ifade ederek, “6 Şubat depremiyle birlikte Malatya’nın en ağır hasar alan illerin başında geldiğine hep beraber şahit olduk. Bir yandan şehrimizde yıkımlar devam ederken, bir yandan şehirde toplu konutlar yükselirken, ticari merkezlerin dönüşümü için gün sayarken, bu depremde üniversitemiz de hasar aldı. Rektör hocamızın gayretleri ile az hasarlı olan binaların tadilatları yapılıyor. Ağır hasarlı olup yıkılacak binalarımız var. En önemlisi bu şehirde yaşayan öğretim görevlilerimizin, hocalarımızın, hatta öğrencilerimizin de barınma ihtiyaçlarını gidermek gerekiyor. Makine Kimya Endüstri ve Devlet Demir Yolları’mızın hurda vagonların geri dönüşümleriyle değerlendirilmesi noktasında ciddi destek veren Arçelik ailesine, Koç ailesine teşekkür ediyoruz. Malatya’yı bu anlamda tercih ettikleri için. Bütün ekipleri ile gönüllülük esası içerisinde buraya gelip hem şehrimizi görmeleri, hem de emek sarf etmeleri takdir edilmesi gereken bir durum. Her bir çalışan arkadaşımıza ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Gördüğümüz örnek vagonda da gerçekten bir ailenin yaşamını rahatlıkla idame ettirebilecek şekilde dizayn edilmiş. Burada görev yapan hocalarımızın da en azından gönül rahatlığıyla kalacakları barınma alanlarını temin etmiş oluyoruz” ifadelerini kullandı.“Üniversitemiz başarılı bir dönem geçiriyor”Tüfenkci, İnönü Üniversitesi’nin Malatya’nın bir markası olduğunu da belirterek, “Amacımız şehrimizi tekrardan ayağa kaldırmak. Üniversitemiz bu sene tercih edilme ve kayıt noktasında gerçekten başarılı bir dönem geçiriyor. Hiçbir öğrencimizi dışarıda bırakmadık. İnönü Üniversitesi Malatya’nın önemli bir markası. Ben tekrardan rektör hocamıza, emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.