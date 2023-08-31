Milletvekili Ölmeztoprak, Doğanyol’da esnaf ve vatandaşların taleplerini dinledi

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, ziyaret ettiği Doğanyol’da bir dizi temaslarda bulundu.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, ziyaret ettiği Doğanyol’da bir dizi temaslarda bulundu.AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, İl Başkan Yardımcısı İlhan Doğan, Doğanyol ilçe Koordinatörü Hüseyin Yılmaz ve teşkilat mensupları ile Doğanyol İlçe Başkanlığı, Doğanyol Belediyesi ile Gökçe Mahallesi’ne ziyarette bulunarak, esnaf ve vatandaşların taleplerini dinledi.Ziyaretlerde konuşan Milletvekili Ölmeztoprak, “Doğanyol ilçemizde öncelikle AK Parti teşkilatımızı ziyaret ettik. Daha sonra esnaflarımız ve hemşehrilerimiz ile bir araya gerek taleplerini dinledik. Şuan da İlçe Belediyemizdeyiz ve ilçemizde yapılan yatırımları Başkanımız Hakan Bay ile değerlendirdik ve hemşehrilerimizin taleplerinin çözümleri ile ilgili yapılması ön görülen çalışmalarımız hakkında istişarelerde bulunduk. Doğanyol’umuz ciddi manada hizmet almış bir ilçemiz. Muhtarlarımızla, hemşehrilerimizle ve başkanımızla istişareler ederek her zaman ilçemizin yanında olacağız. Yapımı devam eden işler var, bu işlerle alakalı elimizden ne geliyorsa Doğanyol’umuz için sunmaya devam edeceğiz. Seçimlerden sonra Doğanyol İlçemize gerçekleştirdiğimiz ilk ziyaretimizdi. Muhabbetle ve sevgiyle karşılandık” dedi.Doğanyol’da TOKİ tarafından yapılan konutların son depremlerde hasar almadığına dikkat çeken Ölmeztoprak, ”İlçemiz yaşanan depremler sonrası ev sahibi olan ilçelerimizden bir tanesi konumundadır. 2020 depremleri sonrası TOKİ’miz tarafından yapılan güvenli konutlar sayesinde en az hasar alan ilçelerimizden bir tanesi olmuştur. 6 Şubat’ta ilimizin tamamının çok büyük şekilde etkilendiği depremler sonrasında depremzede hemşehrilerimize, esnafımıza ev sahibi olmuş, bu anlamda da çok vefakar ve yardımsever bir ilçemizdir. Ayrıca ilçemizi ziyaretimizde hemşehrilerimiz ile bir araya gelerek deprem süreci ve sonrası süreçte durumları hakkında bilgiler alarak, GES Projesi uygulamaları, elektrik ve sulama suları ile yaşanan sorunlar hakkında istişarelerde bulunduk. Bundan sonraki ziyaretlerimizde de talepler değerlendirilecek en kısa sürede çözümler noktasında da çalışmalarımız sonuç bulacaktır.” diye konuştu.